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13:22, 22 июля 2023Силовые структуры

Раскрыты детали полицейской погони за Porsche Cayenne в Екатеринбурге

Zvezdanews: водитель Porsche Cayenne не реагировал на полицию и таранил автомобили

Фото: Telegram-канал Zvezdanews

Водитель Porsche Cayenne, за которым полицеские в Екатеринбурге устроили погоню, таранил служебные и гражданские автомобили, а также не реагировал на требования сотрудников ДПС остановиться. Детали погони приводит Telegram-канал Zvezdanews.

«В отчаянной попытке вырваться, лихач протаранил служебные и гражданские автомобили, после чего по колесам его машины открыли огонь из табельного оружия», — сообщается в публикации.

Отмечается, что преследование началось после того, как водитель, ранее судимый уроженец Алапаевска Андрей Ш., не отреагировал на неоднократные требования полицейских остановиться. В результате погони оказались повреждены 6 гражданских и 3 патрульных автомобиля ДПС.

По данным правоохранителей, «у мужчины взяты биоматериалы для проверки на наличие запрещенных веществ».

Инцидент произошел утром 22 июля на улице Блюхера. Полицейские устроили погоню за автомобилем Porsche, таранившим припаркованные машины. Стражам порядка пришлось сделать несколько выстрелов, прежде чем злоумышленник остановился из-за пробитого колеса.

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    Глеб Бажуткин
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