Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за автомобилем

В Екатеринбурге водитель Porsche протаранил автомобили, убегая от полицейских

В Екатеринбурге сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю, водитель которого пытался скрыться. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Инцидент произошел утром 22 июля на улице Блюхера. Полицейские устроили погоню за автомобилем Porsche, таранившим припаркованные машины. Стражам порядка пришлось сделать несколько выстрелов, прежде чем злоумышленник остановился из-за пробитого колеса.

2 июня в Пскове три экипажа ГАИ устроили погоню за пьяным полуголым мужчиной, который за рулем своей машины наехал на полицейского. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что нетрезвый мужчина сел за руль. Когда на место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции, водитель сбил силовика и попытался скрыться. Полицейские открыли стрельбу по колесам машины, чтобы остановить ее и задержать подозреваемого.