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09:58, 21 августа 2023Россия

Губернатор Подмосковья рассказал о повреждениях после падения БПЛА

Губернатор Подмосковья Воробьев: три дома повреждены после падения БПЛА в Истре

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Три жилых дома были повреждены после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Истре. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья сообщил, что постройки получили незначительные повреждения — в домах были выбиты стекла.

Воробьев уточнил, что повреждения были зафиксированы в садовом товариществе «Дорожник».

Кроме того, чиновник добавил, что два человека получили травмы.

21 августа в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа в городском круге Истра. Представители ведомства назвали произошедшее террористической атакой со стороны Украины.

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    Марк Леонов
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