Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:40, 21 августа 2023Бывший СССР

Литовский генерал пригрозил России и Белоруссии

Литва готовит меры по реагированию на возможные действия Белоруссии у границы

Фото: Alfredas Pliadis / Globallookpress.com

Командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис предупредил, что республика готовит меры по реагированию на случай непредсказуемых действий России и Белоруссии на границе. Его слова передает ТАСС.

Военный признал, что на сегодняшний день прямой военной угрозы от Минска и Москвы нет, однако Вильнюс и его союзники следят за ситуацией. Кроме того, он объявил о грядущих учениях пограничников по новым сценариям, предусмотренных в новом плане прикрытия границы.

«Находящиеся в Белоруссии российские подразделения (имеется в виду ЧВК "Вагнер" — прим. «Ленты.ру») и сам белорусский режим являются непредсказуемыми, поэтому нами намечены конкретные цели и задачи реагирования на любое развитие ситуации», — заявил Рупшис.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обсудила с главой Службы охраны госграниц не только закрытие рубежей с Белоруссией, но и пунктов пропуска с Калининградской областью России. Помимо этого, главы МВД Польши и стран Балтии проведут совещание по теме закрытия границы 28 августа в Варшаве.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Диггеры-подростки спустились в водные тоннели под Москвой и пропали. Выбраться живыми им не удалось. Кто в этом виноват?

    Раскрыто местонахождение певицы Алсу

    Стоматолог рассказала о причинах хруста в челюсти

    Зеленский рассказал о планах производить на Украине шведские БМП

    Корова родила двухголового теленка с шестью ногами

    Россиянки остались вне списка самых влиятельных легкоатлеток мира

    Миллионы жителей Стамбула переселят из-за риска землетрясений

    В ЛНР суд приговорил украинского наводчика к 17 годам за обстрел жилых домов

    В Кремле прокомментировали предстоящий саммит БРИКС в ЮАР

    Байдена раскритиковали после слов о поражении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости