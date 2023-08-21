Литовский генерал пригрозил России и Белоруссии

Литва готовит меры по реагированию на возможные действия Белоруссии у границы

Командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис предупредил, что республика готовит меры по реагированию на случай непредсказуемых действий России и Белоруссии на границе. Его слова передает ТАСС.

Военный признал, что на сегодняшний день прямой военной угрозы от Минска и Москвы нет, однако Вильнюс и его союзники следят за ситуацией. Кроме того, он объявил о грядущих учениях пограничников по новым сценариям, предусмотренных в новом плане прикрытия границы.

«Находящиеся в Белоруссии российские подразделения (имеется в виду ЧВК "Вагнер" — прим. «Ленты.ру») и сам белорусский режим являются непредсказуемыми, поэтому нами намечены конкретные цели и задачи реагирования на любое развитие ситуации», — заявил Рупшис.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обсудила с главой Службы охраны госграниц не только закрытие рубежей с Белоруссией, но и пунктов пропуска с Калининградской областью России. Помимо этого, главы МВД Польши и стран Балтии проведут совещание по теме закрытия границы 28 августа в Варшаве.