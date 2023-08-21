Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:12, 21 августа 2023Среда обитания

В Москве поставили рекорд по сделкам с ипотекой

Росреестр: доля сделок с ипотекой в новостройках Москвы стала рекордной

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2023 году доля сделок с ипотекой в новостройках Москвы стала максимальной за всю историю наблюдения. О том, что в столице поставили рекорд, говорится в исследовании Росреестра, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в январе-июле было зарегистрировано 43,35 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) на жилом и нежилом рынках с привлечением кредитных средств. Показатель стал самым высоким для этого периода за все время ведения статистики с 2009 года. Результат текущего неполного года на 17,5 процента превысил итог аналогичного периода 2022 года и на 6,4 процента — итог января-июля 2021 года.

Доля сделок с ипотекой от общего числа заключенных за семь месяцев договоров составила 54,8 процента — также максимальный показатель. В июле на московском рынке недвижимости зафиксировано семь тысяч ДДУ с привлечением кредитных средств — на 8,5 процента больше, чем в июне 2023-го и на 23,7 процента — чем в июле 2022-го.

Ранее россиян предупредили, что на фоне повышения ключевой ставки Центробанком ставка по ипотеке может вырасти до 17-18 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Ракетчики ВС России уничтожили три вагона с украинскими снарядами. Военные акцентировались на разрушении логистики ВСУ

    World Athletics разрешила российской легкоатлетке выступать за США

    Исчезнувшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли

    Стали известны подробности выявления сибирской язвы под Воронежем

    Полсотни рейсов были перенаправлены из Москвы в другие регионы

    В Москве поставили рекорд по сделкам с ипотекой

    Глава Подмосковья сообщил о двух раненых обломками БПЛА

    Новые автомобили в России резко подорожали

    В США заявили о понесенных Украиной тяжелых потерях

    Для поставок российского зерна придумали новый маршрут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости