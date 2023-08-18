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20:26, 18 августа 2023Среда обитания

Проценту по ипотеке предрекли рост после повышения ключевой ставки

Аналитик Солдатенкова: ставка по ипотеке может вырасти до 17-18 процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

После повышения ключевой ставки Центральным банком до 12 процентов ипотечная может вырасти до 17-18 процентов годовых. Такое развитие событий с жилищными кредитами предрекла эксперт аналитического центра «Банки.ру» Инна Солдатенкова, ее слова передает KP.RU.

Специалист пояснила, что в нынешних реалиях получить ипотеку удастся только незакредитованным людям с достаточным уровнем дохода. «По нашим ожиданиям, при нынешнем уровне ключевой ставки, и учитывая риторику ЦБ о ее возможном повышении в сентябре, размер повышения банками ставок по рыночной ипотеке до конца лета может составить до 4-4,5 процента. Как результат, средняя ставка по таким программам для клиентов с открытого рынка может вырасти до 17-18 процентов годовых», — предсказала аналитик. Альтернативой такому шагу для некоторых банков сможет стать сокращение круга потенциальных заемщиков — в таком случае проверенным клиентам, по мнению эксперта, оставят относительно приемлемые ценовые условия. Аналитик добавила, что если заявка по ипотеке уже одобрена, для сохранения текущих условий по кредиту стоит поторопиться и выйти на сделку до конца августа.

При намерении взять ипотеку Солдатенкова порекомендовала не принимать поспешных решений, а вместо этого взвесить все «за» и «против» и приобретать жилье таким способом только в том случае, если в нем есть реальная необходимость. Эксперт подчеркнула, что цены на недвижимость пока не падают, а это является основным фактором, который влияет на сумму кредита, ежемесячный платеж и переплату. «Поэтому в текущих реалиях ипотеку по рыночным программам на вторичном рынке я бы советовала оформлять только, если попался крайне выгодный вариант. Или если вы имеете возможность регулярно вносить досрочные платежи и тем самым сэкономить на размере переплаты», — отметила она.

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Что касается новых квартир, Солдатенкова считает, что ситуация с ними обстоит проще из-за наличия госпрограмм с более низкими ставками, а также возможностью при необходимости «добрать» недостающую сумму по рыночной ипотеке. Однако она добавила, что за прошедший год стоимость новостроек выросла сильнее, чем цена готовых квартир, так что, оформляя жилищный кредит по низкой ставке, можно получить сопоставимый со «вторичкой» размер ежемесячного платежа. Кроме того, квартира на первичном рынке требует дополнительных затрат на ремонт и обстановку.

В августе риелтор Барсуков отсоветовал россиянам покупать жилье на фоне повышения ключевой ставки.

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    Полина Кислицына
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