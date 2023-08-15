Россиянам отсоветовали покупать жилье на фоне повышения ключевой ставки

Риелтор Барсуков отсоветовал покупать жилье на фоне повышения ключевой ставки

На фоне повышения Центральным Банком (ЦБ) ключевой ставки до 12 процентов торопиться с покупкой жилья не стоит. Приобретать недвижимость в ближайшее время россиянам отсоветовал риелтор Константин Барсуков, его слова передает «Федерал Пресс».

Эксперт отметил, что квартиры по самым низким ценам в любом сегменте раскупили еще в июне текущего года. «Ипотечные ставки выросли, и продавцы говорят: "Смотрите, курс доллара растет, поэтому цены будут расти". Они кивают на то, что квартир дешевых не осталось. На фоне этих вещей делать какие-то нервные движения абсолютно не нужно, потому что можно купить не пойми что», — посоветовал Барсуков.

Вместо этого риелтор посоветовал спокойно понаблюдать за ситуацией на рынке недвижимости, который реагирует на любые события в течение нескольких месяцев. Он порекомендовал приобрести жилье в случае, если будет наблюдаться тренд на повышение стоимости. «Но такого резкого повышения цены, чтобы через месяц люди увидели плюс пять процентов, не будет — это огромная редкость для рынка недвижимости», — подчеркнул Барсуков.

Ранее в этот же день эксперты рынка недвижимости предрекли возможный рост ставок по ипотеке на «вторичку» после повышения Центробанком ключевой ставки до 12 процентов. Старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов предсказал, что в связи с этим часть россиян отложат запланированные сделки по приобретению жилья на вторичном рынке.