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10:49, 21 августа 2023Ценности

Самбурская показала фигуру в купальнике

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в купальнике на отдыхе в Турции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке 36-летняя знаменитость предстала в бассейне рядом с подносом в виде сердца, на котором находились фрукты и шампанское. Артистка надела красное бикини с треугольными чашками и завязками на шее и дополнила образ массивными золотистыми серьгами и браслетом.

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Подписчики высказались о фото в комментариях. «Какая красота», «Шикарная», «Великолепная», «Грудь — шик», «Идеальна», — заявили юзеры.

Ранее в августе известная российская ведущая Елена Летучая снялась в откровенном образе во время отдыха в Турции. На размещенных кадрах 44-летняя знаменитость позировала по дороге на пляж в прозрачном черном платье длины макси с рукавами до запястий и шнуровкой в районе груди.

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    Карина Черных
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