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19:31, 18 августа 2023Ценности

Елена Летучая снялась в прозрачном платье

Фото: @bijalresorts

Известная российская ведущая Елена Летучая снялась в откровенном образе во время отдыха в Турции. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя знаменитость позировала по дороге на пляж в прозрачном черном платье длины макси с рукавами до запястий и шнуровкой в районе груди. Также она надела бикини в тон наряду, которое состояло из топа-бандо и частично обнажающих ягодицы V--образных трусов.

Кроме того, журналистка сделала педикюр, накрасив ногти лаком красного цвета, и дополнила образ золотистой цепочкой на шее, солнцезащитными очками, желтыми вьетнамками и объемной сумкой в бело-желтую полоску. В данном виде она прокатилась на велосипеде до береговой зоны.

Ранее в августе российская телеведущая Ксения Собчак снялась в облегающем наряде без бюстгальтера и вызвала споры в сети. На размещенном снимке 41-летняя знаменитость позировала в голубом платье длины макси, которое подчеркивало анатомические особенности ее фигуры.

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    Карина Черных
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