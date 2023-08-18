Елена Летучая снялась в прозрачном платье

Известная российская ведущая Елена Летучая снялась в откровенном образе во время отдыха в Турции. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя знаменитость позировала по дороге на пляж в прозрачном черном платье длины макси с рукавами до запястий и шнуровкой в районе груди. Также она надела бикини в тон наряду, которое состояло из топа-бандо и частично обнажающих ягодицы V--образных трусов.

Кроме того, журналистка сделала педикюр, накрасив ногти лаком красного цвета, и дополнила образ золотистой цепочкой на шее, солнцезащитными очками, желтыми вьетнамками и объемной сумкой в бело-желтую полоску. В данном виде она прокатилась на велосипеде до береговой зоны.

Ранее в августе российская телеведущая Ксения Собчак снялась в облегающем наряде без бюстгальтера и вызвала споры в сети. На размещенном снимке 41-летняя знаменитость позировала в голубом платье длины макси, которое подчеркивало анатомические особенности ее фигуры.