Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:19, 21 августа 2023Путешествия

Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета

Глава московского Росздравнадзора Курынин спас стюардессу во время полета

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин спас стюардессу во время полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что рейс Курынина направлялся из Сочи в Москву. В это время стюардесса почувствовала себя плохо и потеряла сознание из-за остановки сердца. Мужчина сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям.

О произошедшем на рейсе российской авиакомпании «Уральские авиалинии» стало известно ранее 21 августа. Бортпроводница почувствовала недомогание сразу после того, как самолет набрал высоту. Капитан воздушного судна обратился по громкой связи к пассажирам и узнал, может ли кто-то оказать ей помощь.

Отмечается, что самолету пришлось приземлиться в Волгограде. В местном аэропорту бортпроводницу передали врачам, а воздушное судно продолжило свой путь в столицу.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке атаки военного аэродрома в Калужской области

    Суд отказался менять группу инвалидности устроившему стрельбу в пермском вузе

    Россиянам показали новую версию «Москвича»

    На Украине возбудили уголовное дело после взрыва в МВД

    Новая часть «Трансформеров» установила антирекорд по кассовым сборам

    Россиянам раскрыли способ вернуть севшей после стирки одежде прежний размер

    Китай резко снизил закупки российской нефти

    В Подмосковье годовалого ребенка экстренно госпитализировали после укуса змеи

    Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета

    Российские туристы пожаловались на массовое отравление в отеле Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости