Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета

Глава московского Росздравнадзора Курынин спас стюардессу во время полета

Глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин спас стюардессу во время полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что рейс Курынина направлялся из Сочи в Москву. В это время стюардесса почувствовала себя плохо и потеряла сознание из-за остановки сердца. Мужчина сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям.

О произошедшем на рейсе российской авиакомпании «Уральские авиалинии» стало известно ранее 21 августа. Бортпроводница почувствовала недомогание сразу после того, как самолет набрал высоту. Капитан воздушного судна обратился по громкой связи к пассажирам и узнал, может ли кто-то оказать ей помощь.

Отмечается, что самолету пришлось приземлиться в Волгограде. В местном аэропорту бортпроводницу передали врачам, а воздушное судно продолжило свой путь в столицу.