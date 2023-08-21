В США высказались о последствиях «настоящей войны» с Россией

Экс-разведчик Риттер: Львов и Киев исчезнут, если Запад объявит войну России

В случае, если Запад объявит «настоящую войну» с Россией, Украину ждут серьезные последствия. Об этом высказался бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его мнению, Киев, Львов, а также ряд других украинских городов исчезнут, если будут действовать в союзе с НАТО.

Риттер также предположил, что поставка Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет типа немецких Taurus не изменит баланс сил на фронте, а лишь приведет к эскалации. «Берлин только спровоцирует более мощный ответный удар России», — пояснил он.

Ранее бывший разведчик США заявил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в смерти сотен тысяч своих сограждан. На его взгляд, Запад потребовал от украинского лидера пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев «в неудачном натовском гамбите».