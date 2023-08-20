В США Зеленского обвинили в смерти 400 тысяч украинцев

Разведчик США Риттер заявил, что Зеленский виноват в смерти 400 тысяч украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в смерти сотен тысяч своих сограждан. Об этом в соцсети X написал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, Запад потребовал от Зеленского пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев «в неудачном натовском гамбите».

Риттер отметил, что решение Нидерландов передать Украине истребители F-16 не способно переломить ход боевых действий и Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат нести большие потери. Эти поставки только создают иллюзию безопасности для Киева, однако Зеленский этого не понимает, считает он. «Все они будут сбиты в течение месяца», — резюмировал эксперт.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что некомпетентность Зеленского привела к огромным потерям на фронте. «Власть не думает об этом, она пока занимается укладыванием асфальта и закупкой барабанов», — посетовал он.