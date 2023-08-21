Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 21 августа 2023Мир

В США описали последствия отказа Украины от переговоров с Россией

Экс-разведчик Риттер: отказ от переговоров с Россией «взорвет» ситуацию в Киеве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stelios Misinas / Reuters

Решение Украины отказаться от переговоров с Россией повлечет за собой серьезные последствия. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованному на YouTube.

По его мнению, в случае, если Киев не захочет видеть Москву за столом переговоров, украинская армия будет полностью уничтожена, а ситуация внутри страны буквально «взорвется».

«В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство [президента Владимира] Зеленского», — описал он вероятное развитие событий.

Риттер подчеркнул, что устойчивый мир будет достигнут исключительно на условиях России.

Ранее бывший разведчик США заявил, что Зеленский виноват в смерти сотен тысяч своих сограждан. На его взгляд, Запад потребовал от украинского лидера пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев «в неудачном натовском гамбите».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Установлено место падения «Луны-25»

    Певица обнажила грудь ради прав женщин

    Певицу раскритиковали за экстремальный способ похудения

    Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком кожи

    Медведев оценил поставки F-16 Украине

    Мигранты напали на мужчину и женщину в магазине в центре Москвы

    Российский заключенный получил новый срок за побег из колонии ради дочери

    Власти напомнили о незаконности экскурсий по коллекторам Москвы

    Девушка растворила филлер в губах и попала в больницу

    Цены на дизельное топливо в Москве превысили 60 рублей за литр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости