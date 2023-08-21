В США описали последствия отказа Украины от переговоров с Россией

Экс-разведчик Риттер: отказ от переговоров с Россией «взорвет» ситуацию в Киеве

Решение Украины отказаться от переговоров с Россией повлечет за собой серьезные последствия. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованному на YouTube.

По его мнению, в случае, если Киев не захочет видеть Москву за столом переговоров, украинская армия будет полностью уничтожена, а ситуация внутри страны буквально «взорвется».

«В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство [президента Владимира] Зеленского», — описал он вероятное развитие событий.

Риттер подчеркнул, что устойчивый мир будет достигнут исключительно на условиях России.

Ранее бывший разведчик США заявил, что Зеленский виноват в смерти сотен тысяч своих сограждан. На его взгляд, Запад потребовал от украинского лидера пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев «в неудачном натовском гамбите».