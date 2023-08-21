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04:02, 21 августа 2023Ценности

Блейк Лайвли показала фигуру в бикини через полгода после родов

Фото: @guyaroch / @Blakelively

Американская актриса Блейк Лайвли показала фигуру спустя полгода после родов. Соответствующие снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя знаменитость снялась в рекламе собственного бренда прохладительных напитков Betty Buzz. Телезвезда позировала перед фотографом в бикини красного цвета с собранными в два низких хвоста волосами. Предпринимательница сидела на шезлонге и разливала напитки в стаканы. При этом на ее лицо нанесли нюдовый макияж, а на губы — алую помаду.

В то же время из аксессуаров на Лайвли были кепка-козырек и серьги-кольца. На одном из кадров она также прикрыла тело полосатым желтым полотенцем.

В феврале Блейк Лайвли родила четвертого ребенка. Звезда «Сплетницы» опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой предстала без округлившегося живота, после чего источники, приближенные к паре, подтвердили изданию новость о пополнении в семье артистов.

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    Карина Черных
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