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11:02, 21 августа 2023Россия

Очевидцы сообщили о взрыве в Ростове-на-Дону

Don Mash: жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке, похожем на взрыв
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Yuri-D3 / Shutterstock / Fotodom

Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. Комментарии очевидцев приводит Telegram-канал Don Mash.

Ростовчане отметили, что его было слышно в Западном районе и центре города. Официального подтверждения этой информации нет.

Жители российского города также рассказали, что из-за громких звуков в их домах треснули стекла.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, по предварительным сведениям, в Ростове-на-Дону начали работу средства противовоздушной обороны (ПВО).

В конце июля сообщалось о падении беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области.

Тогда губернатор региона Василий Голубев докладывал, что в результате произошедшего оказались повреждены кровля частного дома и автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

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    Анна Щербакова
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