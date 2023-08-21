Очевидцы сообщили о взрыве в Ростове-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. Комментарии очевидцев приводит Telegram-канал Don Mash.
Ростовчане отметили, что его было слышно в Западном районе и центре города. Официального подтверждения этой информации нет.
Жители российского города также рассказали, что из-за громких звуков в их домах треснули стекла.
Как пишет издание Baza в Telegram-канале, по предварительным сведениям, в Ростове-на-Дону начали работу средства противовоздушной обороны (ПВО).
В конце июля сообщалось о падении беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области.
Тогда губернатор региона Василий Голубев докладывал, что в результате произошедшего оказались повреждены кровля частного дома и автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.