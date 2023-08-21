Каждый четвертый россиянин заявил об отсутствии сбережений

ВЦИОМ: 68 процентов россиян хранят сбережения в рублях

Большинство россиян (68 процентов) выбирают для хранения сбережений рубли. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте.

Иностранной валюте отдает предпочтение лишь небольшая доля опрошенных — 6 процентов хранят деньги в долларах, 4 процента — в евро. При этом каждый четвертый россиянин заявил об отсутствии у него сбережений.

При этом несмотря на тенденцию последних полутора лет на девалютизацию сбережений, интерес граждан к ситуации на валютном рынке в прошлом месяце вырос. В июле за курсом доллара с разной периодичностью следили 58 процентов россиян (плюс семь процентных пунктов к уровню июля), при этом 20 процентов делали это регулярно, а 38 процентов — время от времени. Не интересовались валютными рынками в июле 42 процента респондентов, месяцем ранее этот показатель составил 49 процентов.

При этом интересовались этой темой в июле 2023 года меньше граждан, чем в первом полугодии 2022 года. В феврале-июле за курсами валют внимательно следили 63-66 процентов россиян.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 29 июля 2023 года. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака посоветовал россиянам запасаться наличной валютой, чтобы сохранить свои сбережения. По его словам, для сохранения активов на 5-10 лет валюту не надо продавать. «Если вам нужны будут деньги через полгода, покупать доллары сейчас смысла нет, потому что вы больше потеряете на комиссиях», — пояснил эксперт. Он добавил, что если сумма сбережений не очень большая, то класть их под проценты сейчас не стоит — «вы не очень много выиграете, меняя свою стратегию».