Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:13, 21 августа 2023Экономика

Каждый четвертый россиянин заявил об отсутствии сбережений

ВЦИОМ: 68 процентов россиян хранят сбережения в рублях

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Большинство россиян (68 процентов) выбирают для хранения сбережений рубли. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте.

Иностранной валюте отдает предпочтение лишь небольшая доля опрошенных — 6 процентов хранят деньги в долларах, 4 процента — в евро. При этом каждый четвертый россиянин заявил об отсутствии у него сбережений.

При этом несмотря на тенденцию последних полутора лет на девалютизацию сбережений, интерес граждан к ситуации на валютном рынке в прошлом месяце вырос. В июле за курсом доллара с разной периодичностью следили 58 процентов россиян (плюс семь процентных пунктов к уровню июля), при этом 20 процентов делали это регулярно, а 38 процентов — время от времени. Не интересовались валютными рынками в июле 42 процента респондентов, месяцем ранее этот показатель составил 49 процентов.

Материалы по теме:
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

При этом интересовались этой темой в июле 2023 года меньше граждан, чем в первом полугодии 2022 года. В феврале-июле за курсами валют внимательно следили 63-66 процентов россиян.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 29 июля 2023 года. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака посоветовал россиянам запасаться наличной валютой, чтобы сохранить свои сбережения. По его словам, для сохранения активов на 5-10 лет валюту не надо продавать. «Если вам нужны будут деньги через полгода, покупать доллары сейчас смысла нет, потому что вы больше потеряете на комиссиях», — пояснил эксперт. Он добавил, что если сумма сбережений не очень большая, то класть их под проценты сейчас не стоит — «вы не очень много выиграете, меняя свою стратегию».

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    На Украине захотели создать военную полицию

    В российском регионе исчезнет целый поселок

    Курс евро резко вырос

    Молдавия поможет Украине с мясными и рыбными консервами

    Летевший из Сочи в Москву самолет сменил курс и сел в другом городе

    В районе Павелецкого вокзала в Москве нашли тело взрослого диггера

    Тело 15-летней школьницы нашли в Москве-реке после подземной экскурсии

    БПЛА атаковал приграничный российский регион

    Китай опроверг заявления о поставках для российской оборонной промышленности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости