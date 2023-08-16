Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:02, 16 августа 2023Экономика

Россиянам дали совет по валютным сбережениям

Экономист Кульбака посоветовал россиянам покупать валюту в наличных

Фото: Alexander Mils / Unsplash

Россиянам стоит запасаться наличной валютой, чтобы сохранить свои сбережения, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет, что делать с накоплениями в рублях и валюте после повышения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ).

«Если у вас не очень много денег, то класть их под проценты сейчас — вы не очень много выиграете, меняя свою стратегию. Те, у кого много денег, сами разберутся, у них есть и консультанты, и аналитики, а обычным людям стоит продолжать делать то, что они делали — аккуратнее смотреть на свое финансовое поведение, не тратить лишних денег, по возможности запасаться наличной валютой», — сказал он.

Если вы хотите сберечь свои активы лет на 5-10, то, конечно, [валюту надо] не продавать. Если вам нужны будут деньги через полгода, покупать доллары сейчас смысла нет, потому что вы больше потеряете на комиссиях

Николай Кульбакакандидат экономических наук

15 августа Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов. Это выше, чем прогнозировали аналитики. В ожидании заседания рубль укрепился по отношению к доллару и евро, однако после решения регулятора российская валюта вновь начала падать.

По словам Николая Кульбаки, такие колебания всегда происходят после изменения показателя. Экономист считает, что тенденция по курсу рубля будет понятна в ближайшие дни.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией

    Названы причины ослабления экономики Китая

    Водитель маршрутки отказался везти женщину с коляской и попал на видео

    Ким Чен Ын передал «боевой привет» народу и армии России

    Обезьяна раздела женщину на глазах у туристов и попала на видео

    Россиянам дали совет по валютным сбережениям

    В России подорожала аренда квартир

    В Грузии сорвали концерт The Killers из-за участия российского музыканта

    Бежавший в КНДР солдат США заявил о готовности искать там убежища

    Москвичка продала квартиру после общения с мошенниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости