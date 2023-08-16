Россиянам дали совет по валютным сбережениям

Экономист Кульбака посоветовал россиянам покупать валюту в наличных

Россиянам стоит запасаться наличной валютой, чтобы сохранить свои сбережения, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет, что делать с накоплениями в рублях и валюте после повышения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ).

«Если у вас не очень много денег, то класть их под проценты сейчас — вы не очень много выиграете, меняя свою стратегию. Те, у кого много денег, сами разберутся, у них есть и консультанты, и аналитики, а обычным людям стоит продолжать делать то, что они делали — аккуратнее смотреть на свое финансовое поведение, не тратить лишних денег, по возможности запасаться наличной валютой», — сказал он.

Если вы хотите сберечь свои активы лет на 5-10, то, конечно, [валюту надо] не продавать. Если вам нужны будут деньги через полгода, покупать доллары сейчас смысла нет, потому что вы больше потеряете на комиссиях Николай Кульбака кандидат экономических наук

15 августа Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов. Это выше, чем прогнозировали аналитики. В ожидании заседания рубль укрепился по отношению к доллару и евро, однако после решения регулятора российская валюта вновь начала падать.

По словам Николая Кульбаки, такие колебания всегда происходят после изменения показателя. Экономист считает, что тенденция по курсу рубля будет понятна в ближайшие дни.