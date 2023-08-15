Предсказано будущее курса рубля после повышения ставки ЦБ

Экономист Кульбака допустил временное укрепление рубля после повышения ставки ЦБ

Рубль может временно укрепиться после повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) до 12 процентов, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение о будущем курса доллара и евро по отношению к российской валюте и объяснил, от чего зависят изменения.

«Изменение ключевой ставки было очень сильным, намного сильнее, чем можно было ожидать. Я ожидал, что оно будет меньше. Скорее всего, на какое-то время рубль остановит свое падение. На сколько — сказать сложно, потому что фундаментальные факторы никуда не делись. Это факторы, связанные с соотношением экспорта и импорта, с нехваткой валюты в стране», — сказал экнономист.

Вероятнее всего, в какой-то момент он продолжит свое падение, но когда это случится, сказать точно нельзя, потому что на коротких промежутках прогнозировать поведение рубля никто не может Николай Кульбака кандидат экономических наук

По мнению Николая Кульбаки, тенденция по стоимости рубля будет понятна в ближайшие несколько дней. После повышения ставки рынок всегда начинает колебаться. Также экономист считает, что кроме изменения этого показателя у регулятора нет возможности повлиять на экономическую ситуацию.

Что они еще могут сделать? Продавать валюту на рынке — у них нет валюты в таком количестве, и это бессмысленно. Все остальные меры были бы плохими Николай Кульбака кандидат экономических наук

15 августа Центральный банк на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов. Это связано с сильным падением курса рубля. Из-за ожидания решения регулятора российская валюта скорректировалась — утром во вторник доллар опускался до 92 рублей, евро до 103. Однако после заявления об увеличении показателя американская валюта подорожала до 98 рублей, европейская поднялась до 107.