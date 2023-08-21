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19:01, 21 августа 2023Спорт

Россиянки остались вне списка самых влиятельных легкоатлеток мира

Исинбаева и Ласицкене остались вне списка самых влиятельных легкоатлеток мира

Фото: Nicolas Hoizey / Unsplash

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оставила россиянок без места в списке самых влиятельных легкоатлеток мира. Рейтинг доступен на сайте организации.

Список состоит из сорока имен. В него вошли новозеландская толкательница ядра Валери Адамс, кенийская бегунья на длинные дистанции Салли Барсосио, болгарская прыгунья в высоту Стефка Костадинова, ямайская бегунья на короткие дистанции Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и другие.

В списке не были представлены прыгуньи с шестом. Россиянка Мария Ласицкене — единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Она также одержала победу на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Другая россиянка — Елена Исинбаева — завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды — на чемпионатах мира в помещении. Ей принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06 метра).

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    Анастасия Борисова
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