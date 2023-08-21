Бывший пленный рассказал о вымогательстве СБУ

Бывший пленный рассказал, как СБУ вымогает деньги у родственников военнопленных

Бывший пленный Виктор Раидин рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных. Его слова передает РИА Новости.

По словам Раидина, сотрудник СБУ позвонил в Telegram его матери. «Говорю: "Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести"», — поделился он. Мать Раидина позвонила Данилу, который, в свою очередь, позвонил в полицию.

Правоохранители сказали близким Раидина, что переводить деньги ни в коем случае нельзя. Они заявили, что если мужчина находится в плену, то «рано или поздно его обменяют». «В общем, ничего они [СБУ] с этого не поимели», — констатировал бывший пленный.

Раидин добавил, что в некоторых случаях родственники пленных платили деньги, однако ситуации это не меняло. Так, его товарищ остается в плену у украинских военных уже больше полугода, несмотря на то, что его жена переводила деньги.

Также Виктор Раидин рассказал, что СБУ снимает по написанным заранее текстам видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими Вооруженные силы России.