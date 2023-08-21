В НХЛ включили россиянина в топ-20 лучших действующих защитников лиги

В НХЛ включили россиянина Сергачева в топ-20 лучших действующих защитников лиги

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) включили россиянина Михаила Сергачева, выступающего за «Тампу-Бэй Лайтнинг», в топ-20 лучших действующих защитников организации. Список приведен на сайте лиги.

Сергачев расположился на 17-м месте в рейтинге. В сезоне-2022/2023 он провел 85 матчей, в которых набрал 67 очков по системе «гол плюс пас».

Первое место в рейтинге занял Кейл Макар, представляющий «Колорадо Эвеланш». На втором остановился Адам Фокс из «Нью-Йорк Рейнджерс». Замкнул тройку защитник «Даллас Старс» Миро Хейсканен.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017-го. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли (в 2020 и 2021 годах).