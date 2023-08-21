Россиянам раскрыли способ вернуть севшей после стирки одежде прежний размер

Клинер Савельева: вернуть севшей одежде прежний размер поможет перекись водорода

Российский клинер Полина Савельева раскрыла способ вернуть севшей после стирки одежде прежний размер. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Справиться с подобной проблемой поможет перекись водорода, заявила специалистка. Потребуется смешать пять ложек данного средства с двумя литрами воды, а затем на один час замочить в полученном растворе необходимый предмет гардероба. Впоследствии необходимо высушить изделие, положив на ровную поверхность.

В то же время эксперт отметила, что указанный метод подходит только для светлых нарядов, а для цветной одежды следует использовать уксус. «Растворите в том же количестве воды пять столовых ложек девятипроцентного уксуса и замочите вещь на полчаса», — посоветовала собеседница издания.

В июле блогер Даг Ларсен из Канады назвал распространенные ошибки при стирке. Как отметил инфлюэнсер, многие не знают, что капсулы для стирки следует класть под одежду, а не сверху.