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10:35, 21 августа 2023Интернет и СМИ

Симоньян сообщила об упавшем недалеко от ее дома беспилотнике

Симоньян сообщила, что сбитый под Истрой беспилотник упал недалеко от ее дома
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал Маргариты Симоньян

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что сбитый под Истрой беспилотник упал недалеко от ее дома. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей [системе] ПВО, что без (...) разрушений», — написала журналистка.

Утром 21 августа в Минобороны сообщили, что с помощью средств ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотник в городском округе Истра. Попытка атаки дрона самолетного типа была предпринята в 08:16. В ведомстве произошедшее назвали террористической атакой украинской стороны.

В тот же день в Рузском городском округе в Подмосковье была пресечена попытка атаки украинского дрона. Летательный аппарат упал около населенного пункта Покровское.

20 августа средства ПВО России сбили беспилотники Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Последствий атаки не зафиксировано, пострадавших, по данным Минобороны, нет.

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    Мария Большакова
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