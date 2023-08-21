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22:03, 21 августа 2023Забота о себе

Сомнолог рассказал о «скандинавском лайфхаке» в постели

Сомнолог Рис: раздельные одеяла важны для здорового сна супругов

Фото: Gregory Pappas / Unsplash

Для здорового сна и счастливого брака важно, чтобы у супругов были раздельные одеяла, считает сомнолог Исайя Рис. Об этом он рассказал в беседе с изданием Mirror.

По словам Риса, в скандинавских странах супруги часто спят под разными одеялами, что помогает им высыпаться при разных требованиях к температурному режиму. «Два одеяла позволяют самостоятельно контролировать температуру под ними и не тревожить партнера излишним дискофортом, — объяснил он. — Разделение постели на две зоны также при необходимости позволит комбинировать на ней два разных матраса с отличающимися уровнями жесткости».

Рис полагает, что этот скандинавский лайфхак способствует здоровому сну, который важен для профилактики скачков настроения и ментальных проблем. «Плохой сон может негативно влиять на отношения, провоцировать ссоры. Недостаток сна также связывают с потерей концентрации. Никто не хочет чувствовать, что в отношениях его не слышат, но находить энергию на внимание после плохого сна бывает трудно», — заключил он.

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Ранее сомнолог Рекс Исап предостерег от привычки пить кофе сразу после сна. По его словам, она может вызывать сонливость и стать причиной толерантности к кофеину.

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    Александра Лисица
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