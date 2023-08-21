Стало известно последнее сообщение гида пропавших под землей в Москве диггеров

Mash: перед пропажей группы диггеров их гид спрашивал о подъеме на поверхность

В своем последнем сообщении гид пропавших после ливня в Москве диггеров спрашивал о возможности подняться на поверхность. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

«**** [блин], дождь. Можно ли выходить на Трубной?» — приводит издание последнее сообщение экскурсовода.

По информации канала, гидом оказался 31-летний Константин Ф. По последним данным, в группе было восемь человек.

Ранее сообщалось, что в составе экскурсии были 47-летний Дмитрий М., его 16-летняя дочь, а также 18-летний Глеб Л. и 15-летняя Виктория Ш. Предположительно, выжить им не удалось.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пока без признаков жизни обнаружен только один участник группы. Остальных ищут спасатели.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников.