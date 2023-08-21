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12:29, 21 августа 2023Россия

Стал известен состав пропавшей под землей в Москве после ливня группы диггеров

Mash: в составе пропавшей в Москве после ливня группы диггеров было пять человек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пропавшая под землей после ливня в Москве группа диггеров состояла из пяти человек, среди которых двое несовершеннолетних. Ее состав стал известен Telegram-каналу Mash.

По информации издания, гид, личность которого устанавливается, вел с собой 47-летнего Дмитрия Маркушина, его 16-летнюю дочь, а также 18-летнего Глеба Лагашина и 15-летнюю Викторию Ш.

Ранее трех самых молодых участников пропавшей группы обнаружилибез признаков жизни. Сейчас спасатели обходят коллекторы в центре Москвы в поисках гида и 47-летнего мужчины.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы 20 августа. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников.

В настоящее время следователи выясняют, почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.

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    Константин Лысяков
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