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12:05, 21 августа 2023Россия

Тело еще одной пропавшей в ливень под землей школьницы достали из Москвы-реки

Shot: тело школьницы, участницы экскурсии под землей, достали из Москвы-реки
СюжетЛивень в Москве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Тело еще одной школьницы, которая, предположительно, участвовала в экскурсии под землей в минувшее воскресенье и пропала во время ливня, достали из Москвы-реки. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, ей было 15 лет. Девочку без признаков жизни заметили в воде в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной.

У нее была рваная рана головы, спасти подростка не удалось. Предположительно, она вместе с другими несовершеннолетними участниками экскурсии была в подземном коллекторе, когда в столице начался ливень.

До этого сообщалось, что из воды близ парка «Зарядье» подняли тела двух подростков. Это были 15-летняя девушка и 17-летний юноша.

Они отправились на экскурсию на московские подземные объекты вместе с родственником Дмитрием Маркушиным, который является сотрудником группы «Ланит». Мужчина также на связь не выходил.

21 августа в Москве из-за пропажи диггеров отменили все экскурсии по коллекторам. Организаторы мероприятий вернули гражданам деньги за купленные билеты.

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    Анна Щербакова
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