Тела гулявших во время ливня диггеров достали из Москвы-реки

«112»: тела гулявших во время ливня диггеров-подростков достали из Москвы-реки

Тела двух диггеров-подростков, которые гуляли по подземным объектам столицы во время ливня, достали из Москвы-реки в районе парка Зарядья. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По информации издания, найденным диггерам было 17 и 15 лет. Предположительно, парень и девушка являются родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина.

Как утверждает «112» подростки, вместе с дядей бродили по московским коллекторам, когда начался сильный дождь. Вода слишком резко поднялась, спастись у несовершеннолетних шансов не было.

Связи с самим сотрудником «Ланита» до сих пор нет. Предположительно, в минувшие выходные найденные в реке подростки участвовали в экскурсии по подземным объектам столицы. Сколько человек помимо них было в составе группы, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Колыме подростки сбросили беременную 18-летнюю девушку с моста в реку ради ее денег.

Крики несчастной, которую течением реки сносило в море, услышал иностранец, находившийся на берегу. Молодой человек прыгнул в воду и достал оттуда россиянку. Ее доставили в больницу.