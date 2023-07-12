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14:24, 12 июля 2023Силовые структуры

Подростки сбросили с моста беременную россиянку ради ее денег

На Колыме подростки сбросили беременную 18-летнюю россиянку с моста в реку ради ее денег

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области

На Колыме 17-летний подросток и его 16-летняя подруга из поселка Ола сбросили с моста в реку 18-летнюю беременную знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Магаданской области.

Подростки вступили в сговор и решили похитить деньги приятельницы, а также пожить в ее съемной квартире. Ради этого, желая избавиться от знакомой, они заманили ее ночью на мост и скинули в реку.

Крики потерпевшей, которую течением реки сносило в море, услышал иностранец, находившийся на берегу. Он прыгнул в воду и достал оттуда россиянку. Ее госпитализировали, врачи оказали ей необходимую помощь.

Полицейские быстро задержали злоумышленников. Подростка арестовали, а его подруга до суда будет находиться под подпиской о невыезде.

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    Елизавета Новикова
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