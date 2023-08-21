Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 21 августа 2023Россия

В Москве из-за пропажи диггеров во время ливня отменили экскурсии по коллекторам

«112»: в Москве из-за пропажи диггеров отменили все экскурсии по коллекторам

Фото: Vladimir Mulder / Shutterstock / Fotodom

В Москве из-за пропажи группы диггеров во время обрушившегося 20 августа ливня отменили все экскурсии по коллекторам. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Как стало известно, организаторы вернули всем деньги за уже купленные билеты.

По данным канала, сейчас следователи устанавливают точное число, имена и местонахождение всех участников пропавшей группы. В поисках также задействованы сотрудники «Мосводоканала».

Ранее сообщалось, что в экскурсии по подземным объектам во время ливня в Москве могло быть до 20 человек. Запись на нее проводилась на специальном сайте. Стоимость экскурсии составляет девять тысяч рублей.

Группа диггеров отправилась под землю на экскурсию 20 августа. В этот день в Москве прошел сильный ливень, из-за чего уровень воды в подземных коммуникация резко вырос, что сделало мероприятие небезопасным для участников. Утром 21 августа в Москве-реке без признаков жизни были обнаружены двое участников группы в возрасте 17 и 15 лет.

Почему экскурсионная группа спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, сейчас выясняют следователи.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО выдвинули Украине условие по использованию истребителей F-16

    Ставшего женщиной экс-капитана ФСБ оштрафовали по делу о защите гостайны

    Умер создатель КамАЗа

    Глава DC Джеймс Ганн поделился деталями нового фильма про Супермена

    В Москве из-за пропажи диггеров во время ливня отменили экскурсии по коллекторам

    Россияне на неделю застряли в Армении из-за рейса и назвали ситуацию кошмаром

    Лану Дель Рей обругали в сети за появление в белом платье на свадьбе подруги

    В Киеве задержали мужчину за поджог машин военнослужащих

    Крупный пожар на складе с краской в Подмосковье попал на видео

    В Турции выразили надежду на встречу Путина с Эрдоганом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости