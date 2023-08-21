Названо число пропавших во время ливня в Москве диггеров

«112»: в экскурсии под землей во время ливня в Москве могло быть до 20 человек

В экскурсии по подземным объектам во время ливня в Москве могло быть до 20 человек. Такое число пропавших диггеров назвал Telegram-канал «112».

Как выяснило издание, запись на мероприятие под землей проводилась на специальном сайте. Стоимость экскурсии составляет девять тысяч рублей.

Диггерам предоставляют бахилы от ОЗК (общевойсковой защитный комплект) и фонарик, разъяснил «112». На сайте также указывалось, что в случае дождя экскурсия отменяется.

Сейчас столичные следователи выясняют, почему в минувшие выходные экскурсионная группа диггеров спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.

До этого сообщалось, что в Москве-реке без признаков жизни были обнаружены двое участников подземной прогулки. Кроме того, трое экскурсантов числятся пропавшими без вести.

20 августа в Москве прошел сильный ливень, из-за чего уровень воды в подземных коммуникациях, где проводилась экскурсия, резко вырос, что сделало экскурсию небезопасной для участников.