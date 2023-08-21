Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 21 августа 2023Россия

Названо число пропавших во время ливня в Москве диггеров

«112»: в экскурсии под землей во время ливня в Москве могло быть до 20 человек
СюжетЛивень в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В экскурсии по подземным объектам во время ливня в Москве могло быть до 20 человек. Такое число пропавших диггеров назвал Telegram-канал «112».

Как выяснило издание, запись на мероприятие под землей проводилась на специальном сайте. Стоимость экскурсии составляет девять тысяч рублей.

Диггерам предоставляют бахилы от ОЗК (общевойсковой защитный комплект) и фонарик, разъяснил «112». На сайте также указывалось, что в случае дождя экскурсия отменяется.

Сейчас столичные следователи выясняют, почему в минувшие выходные экскурсионная группа диггеров спустилась в коллекторы, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды.

До этого сообщалось, что в Москве-реке без признаков жизни были обнаружены двое участников подземной прогулки. Кроме того, трое экскурсантов числятся пропавшими без вести.

20 августа в Москве прошел сильный ливень, из-за чего уровень воды в подземных коммуникациях, где проводилась экскурсия, резко вырос, что сделало экскурсию небезопасной для участников.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Ростовской области объяснил громкие звуки в небе над регионом

    В Турции выразили надежду на встречу Путина с Эрдоганом

    В Москве спрогнозировали похолодание

    Пенсионерка из российского города лишилась жилья и денег из-за мошенников

    Названы долгосрочные риски поставленных на Украину кассетных боеприпасов

    Минпромторг отреагировал на сообщения о подорожании соды в России

    В России спрогнозировали подорожание эконом-такси

    Полиция задержала сорвавшего с российских подростков Z-нашивки мужчину

    Раскрыта роль никеля в развитии жизни на Земле

    Стали известны подробности сделки «Динамо» и «Реала Сосьедад» по Захаряну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости