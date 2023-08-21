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12:42, 21 августа 2023Россия

В районе Павелецкого вокзала в Москве нашли тело взрослого диггера

РИА Новости: в коллекторе у Павелецкого вокзала в Москве нашли тело диггера

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В коллекторе в районе Павелецкого вокзала в Москве нашли тело взрослого диггера. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник столичных экстренных служб.

Собеседник агентства не стал уточнять данные о возрасте и личности мужчины, которого не удалось спасти. До этого сообщалось, что из воды у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной подняли тело третьей школьницы — участницы экскурсии под землей. Найденной было 15 лет.

Еще раньше из Москвы-реки близ парка «Зарядье» достали тела двух подростков — 15-летней девушки и 17-летнего юноши.

Диггеры отправились на экскурсию в воскресенье, 20 августа, — они спускались в главный канал московской водосточной сети, начало было назначено на 11:00 в районе реки Неглинки. Вечером того же дня в парке «Зарядье» была объявлена эвакуация, а территорию зоны отдыха закрывали по техническим причинам.

Московские спасатели предположили, что в спустившейся под землю в дождь группе могло быть до восьми человек. Никто из них не выходит на связь, поиски людей продолжаются.

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    Анна Щербакова
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