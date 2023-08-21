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09:54, 21 августа 2023Силовые структуры

Россиянин заполучил девять миллионов рублей выдуманных долгов и пойдет под суд

В Петербурге осудят бизнесмена, который получил 9 млн рублей выдуманных долгов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего бизнесмена в многомиллионном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, предприниматель узнал о банкротстве российской компании, которая работала с международным перевозчиком с миллиардным оборотом, и решил воспользоваться ситуацией. Он сделал фальшивые контракты, заключенные якобы между иностранной компанией и банкротом, и документы о переуступке ему прав ликвидированной фирмы, а потом направил в Арбитражный суд Калужской области исковое заявление с требованием взыскать с перевозчика переуступленный долг.

В марте 2019 года суд рассмотрел это дело и взыскал с иностранной фирмы около четырех миллионов рублей. В октябре 2020 года по аналогичной схеме мужчина получил не менее пяти миллионов рублей. Далее россиянин подал еще девять аналогичных заявлений на общую сумму более 70 миллионов рублей. Тогда международная компания также обратилась в суд. В результате в декабре 2021 года афериста задержали. Теперь его дело рассмотрит суд.

Ранее в подмосковных Мытищах вооруженные налетчики похитили мужчину из-за выдуманного долга.

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    Варвара Митина
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