Вооруженные налетчики увезли россиянина в лес из-за выдуманного долга

В подмосковных Мытищах вооруженные налетчики похитили мужчину из-за выдуманного долга. Об этом в четверг, 9 апреля, ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозреваемые на улице Астахова насильно посадили мужчину в машину и увезли в лес. После этого они, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали от него 50 тысяч долларов в счет несуществующего долга. Затем его отвезли в квартиру в Балашиху, где удерживали еще три дня.

Налетчики вымогали деньги у родных похищенного за освобождение. Полицейские установили и задержали двух подозреваемых, один из которых был судим, а потерпевшего освободили. При обыске квартиры, где удерживали похищенного, было найдены два телефона, наручники, также силовики обнаружили автомобиль, на котором увезли потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статьям 126 УК РФ («Похищение человека») и 163 УК РФ («Вымогательство»).

17 марта сообщалось, что в Москве похитили 25-летнего бизнесмена ради его миллионов.

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