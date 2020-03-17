Похитители заперли россиянина в подвале и кормили ватрушками ради его миллионов

В Москве похитили 25-летнего бизнесмена ради его миллионов. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «МК».

По данным издания, 11 марта трое мужчин похитили россиянина на улице Щипок, куда он приехал на деловую встречу. Ему связали руки и натянули на глаза шапку, после чего повезли в Волоколамский район Подмосковья. Там они заперли его в холодном подвале и иногда кормили ватрушками с чаем.

Потерпевшего удерживали четыре дня, предлагая выкупить свободу за пять с половиной миллионов евро. Коммерсанту предложили самому придумать, как перевести деньги.

Тревогу забили родные бизнесмена: они обратились в правоохранительные органы. 17 марта полицейские задержали трех похитителей и освободили молодого человека. В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

31 мая 2019 года сообщалось, что в Москве трое неизвестных под видом сотрудников полиции похитили чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля ради выкупа.

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