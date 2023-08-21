Роза Сябитова сравнила москвичей и петербуржцев

Роза Сябитова: москвичи отличаются от петербуржцев торопливостью

Москвичи отличаются от петербуржцев темпом жизни. Об этом заявили телеведущая и сваха Роза Сябитова в интервью для «Москвич Mag».

По словам Сябитовой, жители столицы склонны к постоянному движению, в то время как люди из других городов не так экономно относятся ко времени. «Москвичей всегда отличали торопливость и постоянное желание знать все о погоде. Если сравнить, например, с жителями Санкт-Петербурга, то на вопрос, как пройти на улицу такую-то, они остановятся и расскажут несколько вариантов маршрута. На что москвич, не сбавляя скорости движения, взмахом руки покажет направление», — рассказала телеведущая.

Среди других особенностей москвичей Сябитова упомянула интерес к прогнозам погоды. Эта черта кажется ей странной, так как жителям большого города не нужна такая информация. «Мы же не сельские жители, которым надо сажать или убирать», — пояснила сваха.

Ранее телеведущая телеканала «Россия» Вера Красова назвала москвичей избалованными наличием всегда доступных сервисов. По ее словам, именно это отличает людей из столицы от жителей остальных городов.