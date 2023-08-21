Дачникам посоветовали бороться со слизнями с помощью табака

Агроном Коврижных: бороться со слизнями можно с помощью табачной пыли

Владельцам дачных участков предложили бороться со слизнями с помощью табачной пыли. Такой совет дала ландшафтный дизайнер и ученый-агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

Эксперт отметила, что слизни представляют серьезную угрозу для урожая, так как способны нападать на самые разные растения на протяжении всего дачного сезона. Для того чтобы избавиться от вредителей, Коврижных порекомендовала приготовить смесь из табачной пыли и сухой горчицы в равных пропорциях. Затем полученный состав необходимо распространить по территории всего участка, уделяя особое внимание культурам, которые привлекают слизней — в данный момент основной «мишенью» для них служит капуста. Запах данной смеси будет отпугивать брюхоногих.

Ранее Коврижных призвала дачников разбрасывать по даче арбузные корки для того, чтобы избавиться от различных вредителей.