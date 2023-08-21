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17:39, 21 августа 2023Путешествия

Туристов предупредили о таксистах-насильниках на популярном курорте Европы

Express: британских туристов предупредили о таксистах-насильниках в Хорватии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Patricia Jekki / Unsplash

Министерство иностранных дел Великобритании предупредило туристов об опасных таксистах-насильниках в популярной курортной стране Европы — Хорватии. Об этом пишет Express.

Срочное предостережение ведомства появилось после изнасилования таксистом 23-летней туристки в хорватском городе Сплит и других сообщений о сексуальных домогательствах.

По данным издания, пострадавшая рассказала, что водитель воспользовался ее пьяным состоянием, когда ее спутник ненадолго вышел из машины, чтобы забрать еду навынос. Известно, что сейчас таксист находится под стражей в полиции. Он утверждает, что сексуальный контакт был по обоюдному согласию. Назначена дата судебного разбирательства по рассмотрению противоречивых сведений.

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«Чтобы снизить риск и помочь предотвратить возможные нападения, вы можете сфотографировать номер такси и отправить его другу или кому-либо другому. Поделитесь своим статусом поездки в приложении Uber. Находясь в такси, позвоните и сообщите кому-нибудь, что это за машина и куда вы едете», — говорится в предупреждении министерства.

Ранее сообщалось, что американская туристка приехала в индийский ашрам и подверглась групповому изнасилованию. По информации полиции, во время произошедшего 44-летняя женщина сидела на пляже недалеко от ашрама. К ней подошли двое незнакомцев и предложили выпить. Пьяную туристку мужчины посадили между собой на велосипед и отвезли к расположенному рядом пустующему дому.

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    Марина Черняк
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