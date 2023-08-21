Мужчина украл деньги со свадьбы за 30 секунд и попал на видео

CBS News: вор в США похитил деньги для молодоженов и скрылся

Вор в американском городе Вестминстер, штат Колорадо, во время свадьбы похитил деньги для молодоженов и скрылся. Запись с видеокамер, на которую попал преступник, публикует CBS News.

Жених и невеста праздновали свадьбу в центре для проведения мероприятий Church Ranch Event Center. На записи с установленных в помещении камер наблюдения видно, как мужчина подходит к столу с подарками, открывает коробку, вытаскивает из нее несколько конвертов, а затем берет упакованный подарок. После этого злоумышленник быстро покидает место происшествия и скрывается на мотоцикле.

Преступник осуществил кражу менее чем за 30 секунд. На записи видно, что он был одет в яркий жилет со светоотражающими элементами, черную рубашку с длинными рукавами, джинсы и белые кроссовки.

Полиция разыскивает вора.

Ранее сообщалось, что свадьба мечты превратилась в кошмар для пары из английского города Хорнчерч графства Эссекс после того, как воры похитили подарки из шкатулки, в которой были открытки и деньги. По оценкам пары, в похищенных конвертах было около четырех тысяч фунтов (517,7 тысячи рублей).