Молодожены в одночасье лишились подаренных на свадьбу денег

Воры во время свадьбы в Англии похитили у молодоженов все подаренные деньги

Свадьба мечты превратилась в кошмар для пары из английского города Хорнчерч графства Эссекс после того, как воры похитили подарки из шкатулки, в которой были открытки и более четырех тысяч фунтов (391 тысяча рублей) наличными. Об этом сообщает издание Daily Mail.

38-летняя Эми и 43-летний Стив Армстронг терпели лишения и тяжело работали на пяти работах в течение нескольких месяцев, чтобы оплатить свадьбу. Торжество приходилось дважды переносить из-за пандемии COVID-19. Вместо подарков молодожены попросили семью пожертвовать деньги на медовый месяц, который англичане собирались провести вместе с их шестью детьми. Однако из-за преступников они в одночасье лишились этой возможности.

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«Мы не отдыхали, не могли позволить себе развлечения и ни с кем не виделись из-за рабочей нагрузки. Все, что мы хотели, — подарить нашим детям семейное путешествие, которого они с нетерпением ждали. Они заслужили это», — подчеркнул Армстронг. Он отметил, что все это время дети поддерживали их и никогда не жаловались.

Молодожены заявили, что сам по себе день торжества был лучшим в их жизни. Празднование проходило на территории гольф-клуба. Поздравить Армстронгов пришли 130 гостей днем и около 300 — вечером.

«Гости складывали открытки в шкатулку, и она переполнилась. К вечеру открытки уже не помещались туда, и люди начали складывать их рядом. В какой-то момент моя теща заметила, что дверца почтового ящика открыта. Она закрыла ее и заперла. Когда в час ночи мы убирались, теща, у которой был ключ, подошла к шкатулке и открыла ее. Внутри оставалось всего 12 открыток», — рассказал Армстронг.

По оценкам пары, в похищенных конвертах было около четырех тысяч фунтов.

Поняв, что деньги похищены из свадебной шкатулки, в ближайший рабочий день после свадьбы Армстронг связался с администрацией гольф-клуба и сообщил им о проблеме. Он приезжал на площадку в надежде получить больше информации, но сотрудник заведения сказал, что камера наблюдения в тот день была отключена. Тогда Армстронг обратился в полицию, но сотрудники правоохранительных органов заявили, что не смогут должным образом провести расследование без записи с камеры наблюдения.

Семья и друзья пары создали страницу сбора средств для пары на Facebook в надежде хотя бы частично компенсировать утраченные деньги. С момента ее создания им удалось собрать 900 фунтов (87,9 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в английском городе Селби, графство Норт-Йоркшир, преступники ограбили новобрачных спустя несколько часов после свадьбы. Неизвестные украли все подарки и конверты с деньгами, которые новобрачные планировали потратить на медовый месяц в Юго-Восточной Азии.