Молодожены отпраздновали свадьбу и лишились всех подарков

В английском городе Селби, графство Норт-Йоркшир, преступники ограбили новобрачных спустя несколько часов после свадьбы. Об этом сообщает региональная газета Hull Live.

Церемония бракосочетания 31-летней Джейм Принс (Jaime Prince) и ее 29-летнего жениха Пола Кирвана (Paul Kirwan) состоялась 7 сентября. По словам молодоженов, праздник прошел на высшем уровне. Однако на следующее утро с ними связались организаторы свадьбы и заявили, что на место проведения торжества проникли воры.

«Они нам сказали, что преступники обчистили три свадебные площадки», — объяснила Принс. Неизвестные украли все подарки и конверты с деньгами, которые новобрачные планировали потратить на медовый месяц в Юго-Восточной Азии. Помимо этого, воры угнали автомобиль BMW X5, принадлежавший отцу Кирвана, в салоне которого лежало свидетельство о браке.

«Мы проснулись после чудесно проведенного дня очень воодушевленные, — говорит невеста. — Мы с нетерпением ждали следующих приятных событий. Но после ограбления больше никто не думал о свадьбе. Всех волновали украденные вещи». Принс утверждает, что в конвертах было не менее тысячи фунтов стерлингов (около 80 тысяч рублей).

На данный момент полиции удалось определить местонахождение угнанной машины. Молодожены рассказали об инциденте местным СМИ и попросили окружающих сообщить о любой информации, связанной с кражей со взломом. По делу ведется расследование.

В феврале стало известно о китаянке, которая бросила возлюбленного, когда узнала, сколько денег он собирался подарить ее родителям на Китайский новый год. Девушку возмутило, что ее молодой человек планировал подарить всего 7,2 тысячи новых тайваньских долларов (15 тысяч рублей по текущему курсу).

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