Звезда «Чудо-женщины» рассказала о травмах из-за съемок в кино

Звезда «Чудо-женщины» рассказала о грыжах из-за съемок в кино

Израильская актриса и звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот рассказала о травмах, полученных после съемок в фильмах. Ее цитирует газета The Sun.

По словам актрисы, после съемок в фильме «Каменное сердце», у нее было много синяков. «Я была в летнем платье, не обращая внимания на то, что мои ноги и спина были полностью в синяках. Я была с дочерьми, и люди в это время смотрели на меня, будто что-то не так», — поделилась актриса.

Она также отметила, что за время актерской карьеры у нее образовались две грыжи шеи и еще две грыжи спины. При этом Гадот подчеркнула, что боевые сцены — это лучшее, что есть в ее работе.

Ранее звезда «Чудо-женщины» пожаловалась на синдром самозванца. По словам актрисы, она все еще чувствует, что ей не место в Голливуде, несмотря на достижения в карьере.