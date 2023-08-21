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12:30, 21 августа 2023Культура

Звезда «Чудо-женщины» рассказала о травмах из-за съемок в кино

Звезда «Чудо-женщины» рассказала о грыжах из-за съемок в кино

Фото: Mike Blake / Reuters

Израильская актриса и звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот рассказала о травмах, полученных после съемок в фильмах. Ее цитирует газета The Sun.

По словам актрисы, после съемок в фильме «Каменное сердце», у нее было много синяков. «Я была в летнем платье, не обращая внимания на то, что мои ноги и спина были полностью в синяках. Я была с дочерьми, и люди в это время смотрели на меня, будто что-то не так», — поделилась актриса.

Она также отметила, что за время актерской карьеры у нее образовались две грыжи шеи и еще две грыжи спины. При этом Гадот подчеркнула, что боевые сцены — это лучшее, что есть в ее работе.

Ранее звезда «Чудо-женщины» пожаловалась на синдром самозванца. По словам актрисы, она все еще чувствует, что ей не место в Голливуде, несмотря на достижения в карьере.

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    Варвара Кошечкина
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