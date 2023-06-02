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13:06, 2 июня 2023Культура

Звезда «Чудо-женщины» пожаловалась на синдром самозванца

Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот пожаловалась на синдром самозванца
Галь Гадот

Галь Гадот. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Израильская актриса и звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот пожаловалась, что страдает от синдрома самозванца. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам актрисы, она все еще чувствует, что ей не место в Голливуде, несмотря на достижения в карьере. «Я всегда думаю: "Надеюсь, им это понравится". Никогда не бывает момента, чтобы я подумала: "Им это понравится"», — призналась она.

Также Гадот вспомнила свой разговор с режиссером «Крестного отца» Фрэнсисом Фордом Копполой. Тогда она поинтересовалась у кинематографиста, каково быть «национальным достоянием». «Знаешь, что? Меня всегда одолевают сомнения. Я всегда боюсь, что им не понравится. Я просто следую зову своего сердца», — ответил он.

Синдром самозванца — психологическое явление, при котором человек объясняет свои достижения не собственными качествами, способностями и усилиями, а случайностью. Например, удачей, попаданием в нужное место в нужное время или введением других в заблуждение. Подверженные этому синдрому люди уверены, что они обманывают окружающих, например, коллег, партнеров или друзей, притворяясь лучшей версией себя.

Ранее 47-летняя австралийская певица Sia (настоящее имя — Сиа Кейт Изобель Ферлер) впервые призналась, что у нее диагностировали расстройство аутического спектра.

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    Варвара Кошечкина
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