Певица Sia рассказала о своем психическом расстройстве

Певица Sia: я стыдилась расстройства аутического спектра и надевала «костюм человека»

47-летняя австралийская певица Sia (настоящее имя — Сиа Кейт Изобель Ферлер) впервые призналась, что у нее диагностировали расстройство аутического спектра (РАС). Певицу, высказавшуюся в подкасте Rob Has a Podcast, цитирует издание People.

По словам Sia, она стыдилась своих проблем с психическим здоровьем раньше. «45 лет я думала: так, пора надевать костюм человека. И только в последние два года я стала самой собой. Никто не сможет вас узнать и полюбить, когда вы преисполнены секретов и стыдитесь себя», — поделилась размышлениями артистка.

Она также рассказала об опыте групповой терапии и отметила, что сейчас чувствует себя хорошо. «Сидишь перед незнакомцами, рассказываешь им самые глубокие, темные, стыдные секреты, и все смеются вместе, и никто не чувствует себя отбросом впервые в жизни. Нас видят такими, какие мы есть, и после этого уже можно показаться миру, жить как люди, никем не притворяться», — говорит Sia.

Ранее сообщалось, что Sia вышла замуж за своего возлюбленного Дэна Бернада. По данным издания, торжественная церемония состоялась в Италии, на вилле, принадлежащей модельерам Доменико Дольче и Стефано Габбана.