Певица Sia вышла замуж за возлюбленного

47-летняя певица Sia вышла замуж за своего возлюбленного Дэна Бернада

47-летняя австралийская певица Sia (настоящее имя — Сиа Кейт Изобель Ферлер) вышла замуж за своего возлюбленного Дэна Бернада. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Billboard.

По данным издания, торжественная церемония состоялась в Италии, на вилле, принадлежащей модельерам Доменико Дольче и Стефано Габбана. На свадьбе исполнительницы присутствовало четверо гостей.

Неизвестно, как долго пара состояла в отношениях до свадьбы. О романе певицы стало известно в 2021 году. Тогда Sia и Дэн Бернад впервые вышли в свет вместе и появились на премьере фильма «Вестсайдская история».

Для исполнительницы это не первый брак: в 2014-м звезда вышла замуж за режиссера Эрика Андерса Ланга, однако спустя два года она подала на развод.

В апреле 19-летняя английская актриса и звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сообщила о том, что выходит замуж.