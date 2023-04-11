19-летняя звезда «Очень странных дел» выйдет замуж

19-летняя звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун сообщила о том, что выходит замуж

19-летняя английская актриса и звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сообщила о том, что выходит замуж. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала фотографию со своим возлюбленным, 20-летним сыном известного музыканта Джейком Бон Джови. На кадре видно кольцо на безымянном пальце звезды, подаренное ее молодым человеком.

«Я люблю тебя уже три лета подряд», — написала актриса. В комментариях к публикации коллеги Милли Бобби Браун, а также ее поклонники поздравили пару с помолвкой. Об отношениях звезды сериала и сына музыканта стало известно летом 2021 года.

В конце прошлого года Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть певицу Бритни Спирс в документальном фильме.

Ранее стало известно, что американская исполнительница Тейлор Свифт рассталась с возлюбленным, британским актером Джо Элвином после шести лет отношений.