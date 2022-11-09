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13:48, 9 ноября 2022Культура

Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в биографическом фильме

Милли Бобби Браун рассказала о желании сыграть Бритни Спирс в биографическом фильме

Фото: Henry Nicholls / Reuters

18-летняяя английская актриса Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть американскую певицу Бритни Спирс в документальном фильме. Об этом сообщает The Independent.

Звезда «Очень странных дел» сообщила, что история исполнительницы «резонирует» с ней: «Я хочу сыграть настоящего человека. Думаю, для меня это была бы Бритни Спирс».

Актриса считает, что могла бы справиться с этой ролью. «Она выросла на глазах у публики, я смотрела ее видео, смотрела ее интервью, когда она была маленькой. Я не знаю ее, но когда я смотрю на ее фотографии, я чувствую, что могу правильно рассказать ее историю», — добавила Милли Бобби Браун.

В июле стало известно, что звезда «Очень странных дел» заняла вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых звезд среди женщин.

Ранее Марго Робби рассказала о желании сниматься голой в фильме «Волк с Уолл-стрит».

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Анастасия Астахова
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