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04:52, 21 августа 2023Мир

Трамп отказался от участия в дебатах с республиканцами перед выборами президента

Трамп отказался от дебатов с другими республиканцами перед выборами главы США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп отказался участвовать в дебатах с другими республиканцами, претендующими на пост главы государства. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

Свое решение политик объяснил тем, что он значительно опережает своих конкурентов-сопартийцев. «Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство — с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим», — заявил Трамп.

Уточняется, что дебаты претендентов на пост президента на предстоящих выборах от республиканцев состоятся в среду, 23 августа.

Ранее стало известно о росте рейтинга Трампа среди избирателей-республиканцев на фоне новых обвинений против него, выдвинутых прокурором Джорджии. По результатам исследования NORC Center, 63 процента сторонников Республиканской партии поддерживают его выдвижение на второй срок по сравнению с 55 процентами в апреле среди них же.

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    Марина Совина
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