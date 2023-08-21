Эрдоган: Турция поможет урегулированию на Украине и возвращению зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался об украинском урегулировании, его слова приводит ТАСС.

По его словам, Анкара окажет помощь для возвращения к зерновой сделке на справедливых условиях. Зерновой коридор будет отвечать ожиданиям всех сторон, поскольку Турция верит в более справедливый мир, сказал политик.

«Мы также будем активно действовать в направлении урегулирования украинского конфликта», — добавил Эрдоган.

Ранее стало известно, что обсуждение возобновления зерновой сделки может пройти в Стамбуле. Как отмечает издание, единственным, кто сможет решить данную проблему с помощью «дипломатии лидеров», является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.