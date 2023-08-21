Российские туристы пожаловались на массовое отравление в отеле Турции

Россияне пожаловались на массовое отравление в отеле Аланьи Armas Green Fugla

Российские туристы, отдыхающие в Турции, рассказали о массовом отравлении в отеле. Об этом пишет портал TourDom.

Инцидент произошел в четырехзвездочной гостинице Armas Green Fugla в Аланье. Россиянка Светлана сообщила, что несколько дней назад у ее дочери начались сильная рвота и диарея. После этого на плохое самочувствие пожаловалась ее мать, а затем заболела и сама туристка.

По словам женщины, это не единственный случай отравления — проблемы со здоровьем возникли у многих постояльцев гостиницы. «Детский бассейн закрыли, — заявила турагент россиянок. — По отелю ходят люди в белых халатах, снимают пробы. Люди между собой общаются, и вот единственный повод для разговора: кого когда рвало».

При этом туристка подчеркнула, что ни она, ни остальные члены ее семьи в бассейне не купались, поэтому причиной отравления могла быть еда или питьевая вода. После произошедшего россиянки перестали ходить и в ресторан.

Отмечается, что в какой-то момент дочери Светланы стало настолько плохо, что им пришлось обратиться к врачу. «По результатам анализов — бактериальная инфекция, антибиотики сразу вкололи и выписали», — пояснила турагент.

Отдыхающая уверена, что сотрудники отеля и гиды в курсе происходящего, однако не спешат предпринимать каких-либо действий. Кроме того, в гостинице в целом отрицают отравление туристов. «Если бы была инфекция, отель бы не работал, — прокомментировал ситуацию представитель гостиницы. — В настоящее время у нас отдыхает 1500 человек, много семей с детьми».

В ответ на замечание, что у россиянок есть документ, подтверждающий наличие инфекции у ребенка, мужчина заявил, что в этом случае отдыхающие сидели бы на карантине. «Это недопустимая ситуация, потому что инфекционное заболевание заразно, — добавил он. — Ответственность никто за такое не возьмет».

Ранее в августе российскую туристку, искусанную клопами, с угрозами выгнали из турецкого пятизвездочного отеля Kilikya Palace Göynük. По словам россиянки, после обращения работники гостиницы якобы в грубой форме попросили ее немедленно выселиться, а в случае отказа пригрозили ей полицией.

